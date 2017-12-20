Банк «Ренессанс Кредит» изменил ставки по двум рублевым депозитам.

«Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367 и 400 дней) оформляется под 7,5—8,35% годовых (ранее — под 7,5—8,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.



«Ренессанс Накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) открывается под 7,25—7,75% годовых (вместо 7,25—8%). Вклад можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Минимальная сумма вкладов при оформлении в отделении банка — 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 5 тыс. рублей.

