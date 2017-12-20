Русский Торговый Банк понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Накопительного» (от 500 тыс. рублей) составит 7,3—7,5% (ранее — 7,3—7,7%), а «Сберегательного» (от 300 тыс. рублей) — 7,1—7,3% годовых (прежде — 7,3—7,5%). Срок депозитов — от 370 до 1 095 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Бонус Плюс» (от 300 тыс. рублей на 370 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 7,5% (вместо 7,7%), а при ежемесячной выплате процентов — под 7,3% годовых (вместо 7,5%).
«Проценты вперед» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) оформляется под 7,2% годовых (прежде — под 7,5%). Проценты выплачиваются за весь срок размещения депозита единовременно в день открытия вклада. Доходность «Детского Плюс»(от 5 тыс. рублей на 370 дней) составит 7,2% годовых (вместо 7,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Удобный» (от 30 тыс. рублей на 370 дней) при выплате процентов в конце срока можно разместить под 7—7,5% (ранее — под 7—7,7%), а при ежемесячной выплате процентов— под 6,8—7,3% годовых (прежде — под 6,8—7,5%).
Все вклады, кроме депозита «Проценты вперед», можно пополнять.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 10,79 млрд рублей (213-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,08 млрд, кредитный портфель — 8,35 млрд, обязательства перед населением — 6,82 млрд.