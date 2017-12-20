Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Липецкой области при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Липецкой области задержали 19 участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили накануне в МВД.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные компании. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере свыше 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.



Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.