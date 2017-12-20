ПАО «АКБ «Энергобанк» — средний по размеру активов региональный банк. Модель ведения бизнеса ориентирована на кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, а также привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц (29,2%), а также средства корпоративных клиентов (23,2%).

На текущий момент основным акционером (98,72%) является ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», принадлежащее бизнесменам братьям Айрату и Илшату Хайруллиным в равных долях — по 50% голосующих акций. На миноритариев приходится 1,28% акций.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 22,68 млрд рублей (151-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,98 млрд, кредитный портфель — 18,68 млрд, обязательства перед населением — 6,53 млрд.