У банка «Национальный Стандарт» начал работу филиал в Санкт-Петербурге. Отделение располагается в центре города по адресу: ул. Чайковского, д. 39, лит. А.
В сообщении банка указано, что помимо стандартного набора услуг банк подготовил несколько специальных предложений для клиентов из нового города присутствия. В частности, для бизнеса действует акция «Виват, Санкт-Петербург»: бесплатный пакет услуг при открытии расчетного счета и предложение по рефинансированию действующих кредитов.
Петербургский филиал обслуживает клиентов в понедельник — четверг с 9:15 до 17:45 и в пятницу с 9:15 до 16:30.
АО «Банк «Национальный Стандарт» — небольшой по размеру активов столичный банк. В настоящее время сосредоточен на кредитовании и обслуживании счетов малых и средних предприятий, операциях с ценными бумагами, привлечении депозитов юридических и физических лиц. Розничный бизнес практически не развит.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают бизнесмен, председатель совета директоров банка, владелец компании «Новоросцемент», член совета директоров аэропорта Внуково Лев Кветной (99,9%), а также член совета директоров банка Владимир Самарин (0,1%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 24,38 млрд рублей (145-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,24 млрд, кредитный портфель — 11,23 млрд, обязательства перед населением — 6,60 млрд.