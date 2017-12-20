У банка «Национальный Стандарт» начал работу филиал в Санкт-Петербурге. Отделение располагается в центре города по адресу: ул. Чайковского, д. 39, лит. А.

В сообщении банка указано, что помимо стандартного набора услуг банк подготовил несколько специальных предложений для клиентов из нового города присутствия. В частности, для бизнеса действует акция «Виват, Санкт-Петербург»: бесплатный пакет услуг при открытии расчетного счета и предложение по рефинансированию действующих кредитов.



Петербургский филиал обслуживает клиентов в понедельник — четверг с 9:15 до 17:45 и в пятницу с 9:15 до 16:30.