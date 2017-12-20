Сбербанк и компания NetByNet (бренд Wifire) запустили сервис пополнения абонентского счета и оплаты ТВ-контента по QR-коду в приложении «Сбербанк Онлайн». Новый сервис позволяет проводить оплату непосредственно в момент выбора контента на экране телевизора Wifire TV. Использование QR-кода значительно сокращает время проведения платежа и исключает возможность ошибки при вводе реквизитов.

Платеж по QR-коду можно сделать с любого смартфона или планшета, в котором установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Для оплаты нужно отсканировать QR-код, который формируется в режиме реального времени на экране телевизора, проверить правильность заполнения полей и подтвердить операцию.

Мобильная версия сервиса «Сбербанк Онлайн» не требует установки дополнительных приложений по считыванию QR-кода — эта функция является одной из опций сервиса, автоматически срабатывающей при наведении камеры смартфона на код. Операция оплаты или пополнения баланса происходит моментально и без комиссии.

Проект по внедрению оплаты ТВ-контента с помощью QR-кода на базе Wifire TV является пилотным. В настоящий момент функция доступна для 30 тыс. абонентов, в ближайшее время функционал будет доступен на 70 тыс. устройств. В 2018 году запланирована интеграция функционала в приложение Wifire для Smart TV.