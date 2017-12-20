ПАО «Северный Народный Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Сыктывкаре (Республика Коми). Развивает универсальную модель бизнеса, специализируется на обслуживании местных предприятий (в том числе малого и среднего бизнеса), а также населения. Основным источником фондирования выступают депозиты физлиц.

На текущий момент владельцами кредитной организации являются председатель совета директоров Сергей Сердитов (69,50%), его брат, член совета директоров Андрей Сердитов (4,50%), Александр Москотельников (20,70%), Сергей Шумилов (4,50%). На акционеров-миноритариев приходится 0,80% акций.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,93 млрд рублей (260-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,20 млрд, кредитный портфель — 2,38 млрд, обязательства перед населением — 3,25 млрд.