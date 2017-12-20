Министр экономического развития Максим Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат на 4% в 2018 году. Об этом он сказал в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса.

«Мы видим хорошую ситуацию на рынке труда. Безработица находится около уровней, минимальных за всю историю, что, конечно же, способствует и восстановлению реальных зарплат населения. По последним данным, рост составляет около 45% в этом году, и мы ожидаем, что в 2018-м рост реальных зарплат составит около 4%», — сказал он.