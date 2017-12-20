Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя Александра Хайдукова. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности, а также в изготовлении и сбыте платежных документов, сообщила накануне Генпрокуратура РФ.

Судом установлено, что в период с марта 2013 года по апрель 2015-го Хайдуков с целью незаконного обналичивания денежных средств подыскивал клиентов в Великом Новгороде, которые под видом оплаты поставок товаров и услуг переводили на расчетные счета подконтрольных злоумышленнику фирм от 10 тыс. до 700 тыс. рублей за одну банковскую операцию. При применении незаконных технологий по обналичиванию денег злоумышленник использовал расчетные счета 17 компаний-однодневок.

Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им в виде наличности за вычетом 4—6% от общей суммы, которые Хайдуков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.

«За время своей деятельности с использованием трех кредитных учреждений города он обналичил около 150 млн рублей. При этом незаконный доход, полученный злоумышленником, составил более 6,7 млн рублей», — сообщают правоохранители.

Кроме того, Хайдуков в период с января 2014 года по апрель 2015-го с целью обналичивания денежных средств предпринимателей от имени номинальных руководителей подконтрольных фирм изготовил и сбыл поддельные электронные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.



Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

