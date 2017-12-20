ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с универсальной моделью бизнеса. Кредитная организация занимает сильные позиции как в корпоративном, так и в розничном кредитовании, а также располагает довольно развитой сетью продаж. Основным источником фондирования выступают депозиты населения (53,97%).

Основными бенефициарами на текущий момент являются председатель правления, член совета директоров Дмитрий Яровой (54,86%) и его сын Александр Яровой (32,49%), а также Европейский банк реконструкции и развития (12,5%), вошедший в капитал Примсоцбанка в мае 2007 года. На акционеров-миноритариев приходится 0,15% акций общества. Отметим, что Дмитрий и Александр Яровые являются также основными владельцами ПАО Банк «Левобережный» (г. Новосибирск).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 53,21 млрд рублей (95-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,33 млрд, кредитный портфель — 34,95 млрд, обязательства перед населением — 27,50 млрд.