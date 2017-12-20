ЮниКредит Банк открыл новый дополнительный офис в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 30.
В дополнительном офисе «Маршала Жукова» обслуживаются физические и юридические лица (сегмент МСБ). В зоне круглосуточного обслуживания расположены банкоматы и информационно-платежные терминалы.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 17:00.
АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 137,53 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 200,42 млрд, кредитный портфель — 688,19 млрд, обязательства перед населением — 209,28 млрд.