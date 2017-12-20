Банк «Ак Барс» в рамках развития программы лояльности предложил клиентам возможность получить cash back за онлайн-покупки в интернет-магазинах.

Преимуществами своей программы банк называет привлекательные ставки: 7% — за покупки в магазине «Адамас», до 5% — за покупки товаров на AliExpress, 4% — в GearBest, до 3% — за покупки в «М.Видео» и на Ozon.ru.



Чтобы получить cash back, нужно пройти регистрацию в онлайн-кабинете «Ак Барс 365» с помощью логина и пароля системы «Ак Барс Online» и приобрести понравившиеся товары. После получения товара деньги будут зачислены автоматически до 20-го числа следующего месяца. Возврат денег будет осуществлен в рублях РФ на счет, открытый в банке «Ак Барс», без комиссии и дополнительных платежей.