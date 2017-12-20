Банк «Ак Барс» в рамках развития программы лояльности предложил клиентам возможность получить cash back за онлайн-покупки в интернет-магазинах.
Преимуществами своей программы банк называет привлекательные ставки: 7% — за покупки в магазине «Адамас», до 5% — за покупки товаров на AliExpress, 4% — в GearBest, до 3% — за покупки в «М.Видео» и на Ozon.ru.
Чтобы получить cash back, нужно пройти регистрацию в онлайн-кабинете «Ак Барс 365» с помощью логина и пароля системы «Ак Барс Online» и приобрести понравившиеся товары. После получения товара деньги будут зачислены автоматически до 20-го числа следующего месяца. Возврат денег будет осуществлен в рублях РФ на счет, открытый в банке «Ак Барс», без комиссии и дополнительных платежей.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.
В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 451,10 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 76,23 млрд, кредитный портфель — 174,93 млрд, обязательства перед населением — 105,03 млрд.