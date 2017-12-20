Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о синдицированном кредитовании.

Новые нормы предусматривают возможность заключения договора синдицированного кредита, по которому несколько кредиторов обязуются предоставить заемщику денежные средства. Заемщиком может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Суть закона в том, чтобы ввести в российские правовые документы понятие «синдицированный кредит». В рамках этого закона будут заключаться соглашения между кредиторами, которые будут однозначно трактоваться в том числе судебной системой, указал ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сейчас из-за того, что в законодательстве нет понятия «синдицированный кредит», большинство сделок заключаются на основании зарубежного законодательства.

Закон о банках планируется дополнить статьей о синдицированном кредите В Госдуму направлен законопроект о правовом регулировании отношений по синдицированному кредитованию. Текст соответствующего распоряжения правительства опубликован накануне на сайте Кабмина.

Согласно закону участниками синдиката могут быть российские и иностранные банки, Банк России, Внешэкономбанк, международные финансовые организации и иностранные юридические лица, которые по закону вправе предоставлять кредиты. Все эти организации (кроме Банка России) получат право осуществлять функции кредитного управляющего. Согласно принятым во втором чтении поправкам участниками синдиката смогут выступать институты развития Дальнего Востока.

Использование синдицированного кредитования позволит увеличить размер и сроки заимствования, снизить трансакционные расходы и время на закрытие сделки.

«С точки зрения заемщика этот инструмент обеспечивает распределение кредитных рисков между несколькими банками и диверсификацию портфеля отдельного банка, повышает ликвидность активов», — отмечается в документе.

Планируется, что закон вступит в силу 1 февраля 2018 года.