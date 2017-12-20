Падение промпроизводства в РФ на 3,6% в ноябре является временной волатильностью, общий тренд остается положительным, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы видим, что последние данные не очень хорошие, но это разовая волатильность, она связана с отдельными историями в отдельных отраслях, при этом общий тренд остается положительным», — сказал он на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.