Падение промпроизводства в РФ на 3,6% в ноябре является временной волатильностью, общий тренд остается положительным, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
«Мы видим, что последние данные не очень хорошие, но это разовая волатильность, она связана с отдельными историями в отдельных отраслях, при этом общий тренд остается положительным», — сказал он на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.
МЭР: спад промпроизводства в ноябре носит локальный характер
Спад промышленного производства в России в ноябре затронул ограниченный ряд отраслей и носит локальный характер. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина промышленности в ноябре 2017 года».