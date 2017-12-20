Базирующийся в Костроме Совкомбанк предлагает открыть вклад «Максимальный доход с «Халвой».

Депозит доступен на сроки от одного месяца до года под 8—8,4% годовых, а ставки по трехлетнему вкладу равны 7,4—8,6% годовых в зависимости от момента изъятия денежных средств.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Пополнение счета возможно. Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.



Предложение действует при наличии у вкладчика карты «Халва» и при условии совершения в период действия депозита покупок по карте на сумму от 5 тыс. рублей ежемесячно в магазинах — партнерах программы.