Базирующийся в Костроме Совкомбанк предлагает открыть вклад «Максимальный доход с «Халвой».
Депозит доступен на сроки от одного месяца до года под 8—8,4% годовых, а ставки по трехлетнему вкладу равны 7,4—8,6% годовых в зависимости от момента изъятия денежных средств.
Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Пополнение счета возможно. Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Предложение действует при наличии у вкладчика карты «Халва» и при условии совершения в период действия депозита покупок по карте на сумму от 5 тыс. рублей ежемесячно в магазинах — партнерах программы.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 684,84 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 63,92 млрд, кредитный портфель — 169,10 млрд, обязательства перед населением — 286,86 млрд.