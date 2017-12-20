Московская сеть магазинов у дома «Магнолия» временно приостановила работу из-за сбоя касс, следует из сообщений, размещенных на дверях нескольких магазинов сети. Информацию о приостановке работы подтвердил «Ведомостям» сооснователь сети Василий Тарадин. Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет, уточнил он.

«Магнолия» — сеть из примерно 200 магазинов у дома в Москве и области.

Совладелец одной из крупнейших сетей по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook сообщил, что ретейлер также столкнулся с проблемами. Причина, по его данным, в отказе фискальных накопителей одной из марок — «Штрих-М -01Ф».

«Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране (вслед за солнцем) из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?» — написал он.

О сбое сообщили также региональные ретейлеры. В Барнауле с проблемами столкнулись заправки «Лукойл», «Газпром нефть», сети магазинов «Мария-Ра», «Магнит», «Аникс», «Ярче», «Автоштрих» и другие, рассказал изданию Altapress руководитель «Старк» Вячеслав Замышляев (поставщик «Штрих-М»). Издание «НГС. Новости» сообщило о приостановке рассчетов в новосибирских магазинах «Ярче».

«Сбой, насколько знаем, на стороне «Штрих-М» — производителя касс», — подтвердил «Ведомостям» сотрудник одного из операторов фискальных данных. Связаться с представителем «Штрих-М» пока не удалось.

С июля 2017 года ретейлеры по новым требованиям закона перешли на контрольно-кассовую технику, передающую информацию о расчетах в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн. Нововведение вынудило бизнес установить онлайн-кассы и новые фискальные накопители.