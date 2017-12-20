Восточный Банк расширил функционал чат-ботов в мессенджерах Viber и Telegram, сообщили в пресс-службе финучреждения. Виртуальный помощник в режиме реального времени принимает заявку на кредит, показывает на карте ближайший офис и банкомат, а также информирует об актуальных курсах валют.
«Теперь клиенты банка получили новые возможности: запрашивать в чате баланс и мини-выписку по дебетовым или кредитным картам, а также их реквизиты; узнавать минимальный обязательный платеж и наличие просроченной задолженности по кредитной карте; получать информацию о размере платежа и наличии просроченной задолженности по кредиту; заблокировать свою карту», — отмечается в релизе.
Кроме того, для всех пользователей стал доступен функционал назначения встречи в отделении банка, добавили в пресс-службе.
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 278,43 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,64 млрд, кредитный портфель — 159,40 млрд, обязательства перед населением — 154,13 млрд.