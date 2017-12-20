Восточный Банк расширил функционал чат-ботов в мессенджерах Viber и Telegram, сообщили в пресс-службе финучреждения. Виртуальный помощник в режиме реального времени принимает заявку на кредит, показывает на карте ближайший офис и банкомат, а также информирует об актуальных курсах валют.

«Теперь клиенты банка получили новые возможности: запрашивать в чате баланс и мини-выписку по дебетовым или кредитным картам, а также их реквизиты; узнавать минимальный обязательный платеж и наличие просроченной задолженности по кредитной карте; получать информацию о размере платежа и наличии просроченной задолженности по кредиту; заблокировать свою карту», — отмечается в релизе.

Кроме того, для всех пользователей стал доступен функционал назначения встречи в отделении банка, добавили в пресс-службе.