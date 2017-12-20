Уральский Банк Реконструкции и Развития открыл новое отделение в Санкт-Петербурге. Дополнительный офис «Петровский» располагается в центральной части города — в бизнес-центре «Ренессанс Плаза» по адресу: ул. Марата, д. 69/71.

В новом отделении частные клиенты смогут оформить кредиты, вклады и карты, совершить банковские переводы, купить и продать иностранную валюту. Корпоративным клиентам УБРиР предлагает различные инструменты по финансированию бизнеса: от овердрафтов и лизинга до беззалоговых экспресс-кредитов. Также собственники бизнеса могут открыть в банке расчетный счет, депозит и воспользоваться другими услугами.

Физические лица обслуживаются в новом офисе по рабочим дням с 9:30 до 20:00 и в субботу с 11:00 до 17:00. С юридическими лицами отделение работает по будням с 9:30 до 17:30.



Сейчас в Петербурге у банка девять офисов: два полноформатных отделения, три «легких» офиса для обслуживания представителей малого бизнеса и четыре отделения в формате «стрит-ретейл» для физических лиц. По данным на 19 декабря 2017 года, вся офисная сеть УБРиР насчитывает 188 отделений в 42 регионах России.

