Россияне, чьи персональные данные поступают в оборот бизнеса, должны получать вознаграждение — либо денежное, либо бонусы и скидки. Такие предложения Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) содержатся в концепции законопроекта о регулировании больших данных, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.



ФРИИ в начале июня сообщил, что разработает такой документ. Целей было две: урегулировать оборот больших данных и обработку; создать рынок. ФРИИ собирался советоваться с бизнесом — «Яндексом», МТС, «МегаФоном». Теперь концепция готова.

ФРИИ предлагает включить в закон о персональных данных специальные компании-посредники, которые бы точно знали, какой оператор хранит нужные бизнесу данные пользователей, но самими данными не располагает. По запросу бизнеса посредник подберет подходящий по профилю набор данных, удостоверится, что пользователь согласен на их обработку, и даст компании ссылку на массив данных. Покупатель заберет данные у оператора и заплатит ему, а посредник получает комиссию от сделки, объясняет идею ФРИИ замдиректора фонда по технологическому развитию Сергей Алимбеков.

Пользователи за то, что их данные поступают в оборот бизнеса, должны получать вознаграждение, предлагает ФРИИ. Посредники разработают приложение, в котором владельцы данных смогут в явном виде указать, каким компаниям они разрешают дать доступ, объясняет Алимбеков. Размер вознаграждения — дело самих операторов, уверен он.