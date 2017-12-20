Снижение ипотечных ставок в РФ будет продолжаться, достигнутый показатель ниже 10% не является пределом, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Он отметил, что ипотечные ставки в России уже снизились ниже 10% впервые в истории. «Но это еще не предел, процесс будет продолжаться. Происходит не только снижение ставок по выданным кредитам, происходит активное рефинансирование, что снижает давление на заемщиков. Эта история будет продолжаться», — сказал министр.

По его словам, нельзя сравнивать инфляцию, которая по итогам ноября составила 2,5% в годовом выражении, с ипотечными ставками. «Нужно смотреть вперед, потому что ипотека — это длинный кредит. ЦБ четко заявил, что цель инфляционная — 4%. Исходя из нее и нужно считать реальный уровень реальных процентных ставок на перспективу следующих десять лет», — заявил Орешкин.

Министр также заверил, что ипотечному кредитованию (в отличие от необеспеченного потребительского кредитования) «всегда будет зеленый свет» с точки зрения программ господдержки. «Но зеленый настолько, чтобы не обеспечить какого-либо перегрева рынка. Но до перегрева рынка строительного сейчас в России далеко. Об этом говорят и низкие долговые нагрузки, и низкая доля ипотеки, и то состояние цен на рынке недвижимости, которые в течение нескольких лет не растут», — подытожил Орешкин.