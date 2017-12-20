Международная платежная система Mastercard и сервис бесплатных объявлений «Юла» предоставят бонусы для покупателей и продавцов, использующих «Безопасную сделку». Держатели банковских карт Mastercard и Maestro смогут получить скидку на товары и бесплатное продвижение своих объявлений на «Юле».



«Безопасная сделка» позволяет приобретать на «Юле» товары у других пользователей с гарантией возврата средств. Защищены оба участника сделки — и покупатель, и продавец.

Покупатель, выбравший «Безопасную сделку», получает скидку 5% при первой оплате товара стоимостью до 7,5 тыс. рублей картой Mastercard или Maestro. А для продавцов, которые получают первую в рамках акции оплату на карту Mastercard или Maestro, сервис отменит трехпроцентную комиссию за продажу через «Безопасную сделку». Кроме того, продавцу будет начислено 20 баллов, которые можно будет потратить на продвижение объявлений на «Юле».

При оплате в рамках «Безопасной сделки» деньги поступают на карту продавца только после того, как покупатель подтверждает на «Юле», что товар получен и соответствует описанию в объявлении.