В связи с проблемами в хранении сельскохозяйственной продукции в течение всего года в России наблюдается «огромная» волатильность цен на наборы продуктов для борща и салата оливье. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов на IX Общероссийском форуме «Инфраструктурные проекты России 2017».

«Возьмем наше сельское хозяйство и импортозамещение: мы имеем волатильность по борщовому набору или салату оливье огромную в течение года. Почему? Потому что у нас осенью урожай, у нас нет трех урожаев, как в Китае по некоторым культурам, у нас один урожай, он собирается во втором полугодии. Хранить негде, крестьяне отдают за бесценок, цены падают. Естественным образом хранилище заполняется и избыток хранится до января месяца, а начиная с марта идет взлет цен. Раньше это закрывалось так или иначе импортом, сейчас импорта стало меньше», — сказал Швецов.

Он отметил, что колебания цен на продовольствие порождают инфляционные ожидания, которые на сегодня, по словам Швецова, находятся на уровне 9%, а ощущаемая инфляция — 8%. «(В этой связи. — Прим. ред.) ЦБ РФ должен держать более высокие процентные ставки при прочих равных, чем если бы имели достаточные объемы хранения сельхозпродукции, сглаживая волатильность внутри сезонного цикла», — заметил он.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подорожании продуктов для оливье на 1,2%, до 312 рублей. При этом ингредиенты для селедки под шубой подешевели за год на 0,9%, до 150 рублей.