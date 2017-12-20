Международный Банк Санкт-Петербурга разместил очередной выпуск акций на 120 млн рублей. О регистрации Центробанком отчета о допэмиссии банк сообщил в среду, 20 декабря.

«Акции были размещены по закрытой подписке по цене размещения 1 рубль», — указано в релизе МБСП. Единственным участником подписки является акционер банка Сергей Бажанов, владеющий совместно со своими аффилированными лицами более чем 99% акций МБСП.



Уточним, что по состоянию до размещения дополнительного выпуска акций уставный капитал МСБП составлял более 1,616 млрд рублей, размер собственных средств (по данным на 1 ноября 2017 года) — свыше 8,887 млрд.