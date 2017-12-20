Международный Банк Санкт-Петербурга разместил очередной выпуск акций на 120 млн рублей. О регистрации Центробанком отчета о допэмиссии банк сообщил в среду, 20 декабря.
«Акции были размещены по закрытой подписке по цене размещения 1 рубль», — указано в релизе МБСП. Единственным участником подписки является акционер банка Сергей Бажанов, владеющий совместно со своими аффилированными лицами более чем 99% акций МБСП.
Уточним, что по состоянию до размещения дополнительного выпуска акций уставный капитал МСБП составлял более 1,616 млрд рублей, размер собственных средств (по данным на 1 ноября 2017 года) — свыше 8,887 млрд.
АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) — достаточно крупный универсальный частный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Финучреждение ориентировано преимущественно на кредитование и обслуживание деятельности крупных коммерческих предприятий. Базу фондирования банка исторически формировали средства корпоративных клиентов, однако за последний год эта роль перешла к вкладам частных клиентов. Банк активен на рынке ценных бумаг, РЕПО и конверсионных операций. Полностью подконтролен своему президенту Сергею Бажанову.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 46,17 млрд рублей (108-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,89 млрд, кредитный портфель — 22,02 млрд, обязательства перед населением — 20,00 млрд.