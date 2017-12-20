Россия с I квартала 2017 годаукрепляет свои позиции на рынке мобильных платежей и занимает 14-е место по числу пользователей, совершивших первую трансакцию с PayPal через мобильное устройство.Таковы данные исследования компании PayPal.



За последний год мировой объем мобильных платежей через PayPal вырос на 54% и составил почти 40 млрд долларов (к III кварталу 2017-го).

«О том, что мобильные платежи востребованы в России, говорят также результаты предновогоднего исследования PayPal и агентства KANTAR Milward Brown: все больше россиян оплачивают подарки с помощью мобильных устройств. 41% респондентов планируют предновогодний шопинг в Интернете, 24% будут использовать для этого свои гаджеты. Среди преимуществ онлайн-платежей опрошенные называют возможность купить подарок сразу же, как только в голову пришла хорошая идея (37%), и в любое место и время (31%). Также 13% опрошенных отмечают, что мобильные платежи позволяют им экономить время», — говорится в релизе.

По данным исследования Data Insight, 65% пользователей российского Интернета заходят в сеть через мобильные устройства, и 10% начали это делать только в последний год. При этом 27% респондентов отмечают, что при покупках пользовались бы гаджетами чаще, если бы сайты магазинов были лучше под них адаптированы. 20% опрошенных заявили, что приложения для шопинга нуждаются в доработках. Еще 16% хотели бы, чтобы у всех интернет-магазинов были свои мобильные приложения, заключили в PayPal.