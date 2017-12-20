Арбитражный суд Москвы привлек Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве третьих лиц к делу по иску негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» о взыскании с банка «Траст» около 12,6 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство банка «Траст». Кроме того, суд в том же статусе третьих лиц привлек к делу по ходатайству истцов 13 компаний, входящих в группу банка «Траст». Истцами, помимо НПФ «Будущее», выступают управляющие компании «ИДжи Кэпитал Партнерс» и «Север эссет менеджмент».

Как пояснил в суде представитель НПФ «Будущее», владеющего 4,1% санируемого банка «ФК Открытие», в период с 17 по 30 августа доля банка «Траст» вместе с его аффилированными лицами в банке «ФК Открытие» превысила 75%, в связи с чем у «Траста» возникла обязанность направить обязательное предложение о выкупе акций «Открытия» миноритарным акционерам. Истец передал суду ответ из ЦБ, который, по словам представителя НПФ, подтвердил, что 28 августа у «Траста» возникла обязанность по направлению обязательного предложения.

По словам представителя «Будущего», в случае получения такого предложения НПФ мог бы получить за свой пакет акций более 12 млрд рублей или даже больше, уточнил истец, если покупка акций у других акционеров производилась по цене выше рыночной. Как отметил представитель НПФ, после принятия решения о санации «Открытия» его капитал был установлен в размере 1 рубль, а пакет «Будущего» стал стоить соответственно 4 копейки. В своем иске НПФ требует взыскать с «Траста» свои убытки, причиненные ненаправлением оферты на выкуп акций «Открытия».

Ответчик заявил, что «Траст» категорически не согласен с заявленными требованиями". По его словам, у суда имеются основания для отказа в иске в связи с существенным изменением обстоятельств, а также исходя из судебной практики.