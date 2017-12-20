ЦБ установил официальные курсы валют 21 декабря. Курс доллара повысился на 10,53 копейки, составив 58,717 рубля (58,6117 рубля на 20 декабря). Курс евро увеличился на 32,98 копейки, до 69,5033 рубля (69,1735 рубля на 20 декабря).



Ослабление российской валюты во второй половине дня вторника эксперты связывают с закрытием крупной длинной позиции по рублю. Основным фактором поддержки для рубля на этой неделе остается подготовка к приближающемуся пику налоговых платежей, отмечают аналитики Нордеа Банка.

«Сегодня поддержку рублю также может оказать предстоящий аукцион Минфина, планирующего разместить 45 миллиардов рублей (два выпуска с погашением в 2024 и 2033 годах). В целом, стабильность USD, несмотря на одобрение налоговой реформы в США, обещает валютам развивающихся стран спокойное окончание года», — комментируют эксперты.

​Нижняя палата конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе Трампа Палата представителей конгресса США на заседании во вторник приняла окончательный вариант законопроекта о проведении крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформы, обещанной ранее президентом страны Дональдом Трампом. За данное решение уже проголосовало большинство конгрессменов.



В целом, валютный рынок, похоже, погружается в предпраздничное настроение, считает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: волатильность сокращается, а ключевые валютные пары отходят от экстремумов.

«Нефть марки Brent постепенно восстанавливает свои позиции вслед за фиксацией прибыли неделю назад. Вполне возможно, что на тонком предпраздничном рынке движения нефти могут оказаться более резкими после выхода еженедельных данных о запасах и добыче в США сегодня позже вечером», — рассуждает эксперт.

По его словам, особенный интерес представляют уровни выше 64,3 доллара, где располагалась область сопротивления ноября-декабря. Выход выше может ознаменоваться ростом волатильности, поясняет Купцикевич.

Игроки на российском рынке не спешат на штурм новых вершин, замечает он. «Укрепление евро на Forex зацементировало поддержку для уровня 69 в паре EUR/RUB. Игроки в паре USD/RUB также не решились на штурм отметки 59,5, несмотря на позитивную динамику нефти, стремление к экстремумам и круглым уровням к концу года отступает перед осторожностью игроков и желанием зафиксировать прибыль от главных движений года», — объясняет аналитик.