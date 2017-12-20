Банк «Открытие» запустил новый сервис по созданию шаблонов платежей в мобильном банке для держателей дебетовых карт с тарифным планом «Премиум».
Как поясняется в сообщении «Открытия», теперь его премиальным клиентам достаточно сфотографировать квитанцию об оплате, отправить фото в чат поддержки через приложение на телефоне, после чего сотрудники банка создадут необходимый шаблон, который с этого момента будет отображаться в мобильном и интернет-банке.
«Новый сервис позволяет клиентам сэкономить время и существенно упрощает их работу в системах дистанционного обслуживания: теперь не нужно вносить данные из квитанций об оплате вручную», — подчеркивается в релизе.
С декабря 2017 года владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» является Банк России.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.