Банк «Открытие» запустил новый сервис по созданию шаблонов платежей в мобильном банке для держателей дебетовых карт с тарифным планом «Премиум».

Как поясняется в сообщении «Открытия», теперь его премиальным клиентам достаточно сфотографировать квитанцию об оплате, отправить фото в чат поддержки через приложение на телефоне, после чего сотрудники банка создадут необходимый шаблон, который с этого момента будет отображаться в мобильном и интернет-банке.



«Новый сервис позволяет клиентам сэкономить время и существенно упрощает их работу в системах дистанционного обслуживания: теперь не нужно вносить данные из квитанций об оплате вручную», — подчеркивается в релизе.

