На текущий момент, согласно раскрываемой информации, основными бенефициарами кредитной организации выступают члены совета директоров Алексей Митюшов (31,6%) и Владимир Карташян (15,8%), а также председатель совета директоров Михаил Ботвикин (24%). В числе других бенефициаров — член совета директоров Наталия Коноваленко (11,6%), которая ранее входила в состав совета директоров ОАО «Собинбанк» и являлась заместителем руководителя аппарата правления ОАО «Газпром», Татьяна Свитова (7,72%), председатель правления, член совета директоров банка Димитрий Копырин (9,2%).

Банк Финсервис АО «Банк Финсервис» — средний по размеру активов столичный банк. До марта 2013 года владельцем банка являлось ОАО «Седьмой континент». Фондирование осуществляется преимущественно за счет средств предприятий. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 110,07 млрд рублей (66-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,78 млрд, кредитный портфель — 26,37 млрд, обязательства перед населением — 13,99 млрд.