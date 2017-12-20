Банк «Финсервис» открыл новый офис в Московской области. Отделение расположено по адресу: п. Тучково, ул. Кирова, д. 3, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Клиентами нового офиса могут стать граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица. Сотрудники офиса готовы проконсультировать клиентов по всем банковским и финансовым вопросам», — говорится в релизе.
Рабочие часы подразделения — с 9:00 до 18:00, прием посетителей будет проходить с 9:15 до 17:30. Выходной день — воскресенье.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 110,07 млрд рублей (66-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,78 млрд, кредитный портфель — 26,37 млрд, обязательства перед населением — 13,99 млрд.