Банк «Финсервис» открыл новый офис в Московской области. Отделение расположено по адресу: п. Тучково, ул. Кирова, д. 3, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Клиентами нового офиса могут стать граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица. Сотрудники офиса готовы проконсультировать клиентов по всем банковским и финансовым вопросам», — говорится в релизе.

Рабочие часы подразделения — с 9:00 до 18:00, прием посетителей будет проходить с 9:15 до 17:30. Выходной день — воскресенье.

Банк Финсервис АО «Банк Финсервис» — средний по размеру активов столичный банк. До марта 2013 года владельцем банка являлось ОАО «Седьмой континент». Фондирование осуществляется преимущественно за счет средств предприятий. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования.
На текущий момент, согласно раскрываемой информации, основными бенефициарами кредитной организации выступают члены совета директоров Алексей Митюшов (31,6%) и Владимир Карташян (15,8%), а также председатель совета директоров Михаил Ботвикин (24%). В числе других бенефициаров — член совета директоров Наталия Коноваленко (11,6%), которая ранее входила в состав совета директоров ОАО «Собинбанк» и являлась заместителем руководителя аппарата правления ОАО «Газпром», Татьяна Свитова (7,72%), председатель правления, член совета директоров банка Димитрий Копырин (9,2%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 110,07 млрд рублей (66-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,78 млрд, кредитный портфель — 26,37 млрд, обязательства перед населением — 13,99 млрд.