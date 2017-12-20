Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) находится в «очень непростой ситуации», если он не вернется в Россию, ему придется «уйти в небытие». Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Доходы теряют, расходы растут. В итоге совет управляющих был вынужден принять решение по заморозке зарплат в этом банке, он активно начинает выходить на рынки, которые не связаны с первоначальным мандатом, начинает совершать очень рисковые операции. Здесь наша позиция всегда понятна и открыта — мы с удовольствием ждем ЕБРР на российском рынке, когда он созреет. Если он не созреет, ему, конечно, придется уйти в небытие в какой-то момент, потому что то, что там сейчас происходит, — вполне очевидный тренд», — сказал Орешкин на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.