Банк «Русский Стандарт» запустил серию подарочных карт «Знаки зодиака». Как отмечают в банке, такая карта — «одновременно и универсальный подарок, и индивидуальный».

Лимит карт — от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. В продукте предусмотрены ключевые функции классической дебетовой карты. Перед началом использования карта не требует открытия счета, заполнения анкет или посещения банка. С помощью подарочной карты можно оплачивать товары и услуги в любой точке России, где принимают Masterсard, а также совершать покупки в Интернете.

Кроме того, все владельцы подарочных карт «Русского Стандарта» становятся участниками программы привилегий «Клуб скидок». Клиенты получают доступ к специальным предложениям и скидкам в размере до 30% у партнеров программы по всей России.

Приобрести подарочную карту «Знаки зодиака» можно в интернет-магазине daricard.ru.



Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. В октябре 2017 года долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка были повышены с уровня «CCC+/C» до «B-/B» рейтинговым агентством S&P, со стабильным прогнозом. Отметим, что с 2015 года прогноз по банку сохранялся негативным, без каких либо изменений.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.