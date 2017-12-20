Банк «Русский Стандарт» запустил серию подарочных карт «Знаки зодиака». Как отмечают в банке, такая карта — «одновременно и универсальный подарок, и индивидуальный».

Лимит карт — от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. В продукте предусмотрены ключевые функции классической дебетовой карты. Перед началом использования карта не требует открытия счета, заполнения анкет или посещения банка. С помощью подарочной карты можно оплачивать товары и услуги в любой точке России, где принимают Masterсard, а также совершать покупки в Интернете.

Кроме того, все владельцы подарочных карт «Русского Стандарта» становятся участниками программы привилегий «Клуб скидок». Клиенты получают доступ к специальным предложениям и скидкам в размере до 30% у партнеров программы по всей России.



Приобрести подарочную карту «Знаки зодиака» можно в интернет-магазине daricard.ru.





