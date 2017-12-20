Живаго-Банк снизил ставку по программам потребительского кредитования на 2 процентных пункта.
Теперь по тарифу «Лайт» финансирование предоставляется под 17—19% годовых. Сумма кредита ограничена 500 тыс. рублей. Обеспечение не требуется. Кредит «Стандарт» выдается под 15—17% годовых под поручительство одного или двух физических лиц. Размер заимствования может достигать 1 млн рублей.
Ставка по «Залоговому» кредиту варьируется от 14% до 16% годовых. Программа позволяет получить сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей под залог недвижимости.
«По «Стандартному» и «Залоговому» кредитам возможен совокупный учет дохода семьи заемщика. В этом случае родственники, чьи доходы учитываются при расчете кредитного лимита, должны выступать поручителями по кредиту. К близким родственникам банк относит супругов, родителей, детей, усыновителей, а также усыновленных или родных братьев и сестер. Для подтверждения родства необходимо представить соответствующие документы», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Срок заимствования не должен превышать пяти лет. Личное страхование не требуется. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
«Пенсионного» кредита изменения не коснулись.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
ООО «МКБ им. С. Живаго» — региональный банк, зарегистрированный в Рязани. Основными направлениями деятельности являются обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, а также привлечение средств населения во вклады. Активен на рынке МБК, придерживается инвестиционной стратегии на рынке облигаций.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации являются Любовь Шевырева (32,43%) и председатель правления Алексей Рубежный (28,00%). Доли остальных акционеров не превышают 10%: Алексей Косянин (9,90%), Виктор Шарапов (9,52%), Надежда Карпова (8,22%), Алексей Галинкин (4,86%), Алина Селезнева (2,13%), Владимир Майлатов (1,20%), Дмитрий Шашков (1,00%). На миноритариев приходится 2,74%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,54 млрд рублей (332-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,41 млрд, кредитный портфель — 2,01 млрд, обязательства перед населением — 2,13 млрд.