Живаго-Банк снизил ставку по программам потребительского кредитования на 2 процентных пункта.

Теперь по тарифу «Лайт» финансирование предоставляется под 17—19% годовых. Сумма кредита ограничена 500 тыс. рублей. Обеспечение не требуется. Кредит «Стандарт» выдается под 15—17% годовых под поручительство одного или двух физических лиц. Размер заимствования может достигать 1 млн рублей.

Ставка по «Залоговому» кредиту варьируется от 14% до 16% годовых. Программа позволяет получить сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей под залог недвижимости.

«По «Стандартному» и «Залоговому» кредитам возможен совокупный учет дохода семьи заемщика. В этом случае родственники, чьи доходы учитываются при расчете кредитного лимита, должны выступать поручителями по кредиту. К близким родственникам банк относит супругов, родителей, детей, усыновителей, а также усыновленных или родных братьев и сестер. Для подтверждения родства необходимо представить соответствующие документы», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Срок заимствования не должен превышать пяти лет. Личное страхование не требуется. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

«Пенсионного» кредита изменения не коснулись.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).