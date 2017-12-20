Внешэкономбанк присоединился к программе Минсельхоза России по льготному кредитованию проектов агропромышленного комплекса. Банк и министерство подписали соглашение, которое позволяет ВЭБу в 2017—2018 годах получать субсидии из бюджета в рамках дофинансирования проектов АПК по льготным ставкам 1—5% годовых, сообщили накануне в финучреждении.

«Субсидия будет предоставляться ВЭБу ежемесячно в размере ключевой ставки ЦБ по факту погашения пониженных процентов заемщиком», — говорится в релизе.

«До конца 2017 года мы сформируем перечень перспективных проектов старого портфеля, подходящих под программу, и выделим один пилотный проект», — отметил старший вице-президент, руководитель экспертно-аналитической дирекции ВЭБа Дмитрий Иванченко.

В программу субсидирования потенциально могут попасть шесть проектов АПК из портфеля «ВЭБ Капитала», а возможный объем выдачи по ним в 2018 году оценивается в 11 млрд рублей.



Предусмотрена возможность пролонгации соглашения на срок действия одобренных кредитных договоров, следует из релиза.

