Производитель кассовых аппаратов ГК «Штрих-М» извинился за сбой в работе касс торговых сетей и заправок, говорится в сообщении на сайте компании.



«В настоящее время 2,5 тысячи центров технического обслуживания нашей компании и 20 тысяч сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя. В центральном офисе ГК «Штрих-М» функционирует штаб, непрерывно осуществляющий мониторинг ситуации. «Штрих-М» приносит извинения всем партнерам и пользователям за доставленные неудобства. Все неполадки будут окончательно устранены в кратчайшие сроки», — отмечается в релизе.

Торговые сети и заправки столкнулись со сбоем в работе касс Московская сеть магазинов у дома «Магнолия» временно приостановила работу из-за сбоя касс, следует из сообщений, размещенных на дверях нескольких магазинов сети. Информацию о приостановке работы подтвердил «Ведомостям» сооснователь сети Василий Тарадин. Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет, уточнил он.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) сообщила о получении информации о массовом техсбое в работе контрольно-кассовой техники (ККТ) у четырех производителей — АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Согласно разъяснению ведомства, в сложившейся ситуации торговые предприятия вправе продолжать работу без применения контрольно-кассовой техники до устранения сбоя.

«При корректировке более ранних расчетов формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции). Таким образом, в случае технического сбоя после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет», — пояснили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что московская сеть магазинов у дома «Магнолия» временно приостановила работу из-за сбоя касс. Совладелец одной из крупнейших сетей по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook сообщил, что ретейлер также столкнулся с проблемами. Причина, по его данным, в отказе фискальных накопителей одной из марок — «Штрих-М-01Ф».

О сбое сообщили также региональные ретейлеры. В Барнауле с проблемами столкнулись заправки «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», сети магазинов «Мария-Ра», «Магнит», «Аникс», «Ярче», «Автоштрих» и другие, рассказал изданию Altapress руководитель компании «Старк» Вячеслав Замышляев (поставщик «Штрих-М»).