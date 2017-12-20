Абсолют Банк снизил ставку по кредитам на покупку первичного, вторичного жилья и на рефинансирование на 0,5 процентного пункта (до 10% годовых). Для получения денежных средств заемщик должен внести взнос в размере не менее 15% собственных средств от стоимости недвижимости. Кредиты предоставляются на срок до 30 лет на сумму до 20 млн рублей.



«Получить заем по привлекательной ставке при оплате 15% взноса можно при условии выхода на сделку до 31 декабря 2017 года. С 1 января минимальный взнос заемщика должен составлять не менее 20%», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Ставка действует при согласии заемщика на присоединение к коллективному договору ипотечного страхования. В противном случае взимается надбавка в размере 0,25 п. п. В случае выбора заемщиком индивидуальной страховки и при отказе от личного и титульного страхования надбавка составит 4 п. п. Для индивидуальных предпринимателей итоговая ставка повышается на 1 п. п. Дополнительно уменьшить ставку на 0,5 п. п. можно за счет оплаты единовременной комиссии в размере 2% от суммы кредита (опция «Абсолютная ставка»).

Также банк предоставляет клиенту возможность оформить кредит без справки 2-НДФЛ, в этом случае окончательная ставка увеличится на 1 п. п.