Абсолют Банк снизил ставку по кредитам на покупку первичного, вторичного жилья и на рефинансирование на 0,5 процентного пункта (до 10% годовых). Для получения денежных средств заемщик должен внести взнос в размере не менее 15% собственных средств от стоимости недвижимости. Кредиты предоставляются на срок до 30 лет на сумму до 20 млн рублей.
«Получить заем по привлекательной ставке при оплате 15% взноса можно при условии выхода на сделку до 31 декабря 2017 года. С 1 января минимальный взнос заемщика должен составлять не менее 20%», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Ставка действует при согласии заемщика на присоединение к коллективному договору ипотечного страхования. В противном случае взимается надбавка в размере 0,25 п. п. В случае выбора заемщиком индивидуальной страховки и при отказе от личного и титульного страхования надбавка составит 4 п. п. Для индивидуальных предпринимателей итоговая ставка повышается на 1 п. п. Дополнительно уменьшить ставку на 0,5 п. п. можно за счет оплаты единовременной комиссии в размере 2% от суммы кредита (опция «Абсолютная ставка»).
Также банк предоставляет клиенту возможность оформить кредит без справки 2-НДФЛ, в этом случае окончательная ставка увеличится на 1 п. п.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк».
На текущий момент структуры НПФ «Благосостояние» контролируют около 87,45% в Абсолют Банке через ПАО «Объединенные кредитные системы» и АО «УК ТФГ» Д. У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр», Галине Поспеховой принадлежит 5,45%, ПАО «РГС Банк» — 1,54%, акционерам-миноритариям — 5,54%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 251,63 млрд рублей (37-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,59 млрд, кредитный портфель — 129,98 млрд, обязательства перед населением — 81,56 млрд.