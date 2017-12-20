Базирующийся в Новосибирске банк «Левобережный» изменил процентные ставки по кредитным картам, выпускаемым в категориях Visa Unembossed, Masterсard Standard / Visa Classic, Masterсard Gold / Visa Gold и «Мир».

Процентная ставка зависит от периода пользования денежными средствами: чем быстрее клиент погасит долг, тем она ниже. Ставка для клиентов, которые выбирают банк впервые, варьируется от 22,9% до 33,9% годовых (ранее — от 24,9% до 35,9%), для пенсионеров — от 18,9% до 33,9% (прежде — от 19,9% до 35,9%).

Плата за выпуск карт не взимается. Годовое обслуживание «классических» карт стоит 600 рублей, «золотых» — 2,5 тыс. рублей. Кредитная карта «Мир» и неименная Visa обслуживаются бесплатно. Максимальный кредитный лимит по картам для пенсионеров достигает 50 тыс. рублей, по остальным — 100 тыс. Предусмотрен льготный период до 30 дней, по кредитным картам для пенсионеров — до 50 дней. Грейс-период распространяется как на оплату товаров и услуг, так и на снятие наличных.

По продукту предусмотрены программа лояльности OneTwoTrip Travel и cash back. За покупки по картам Visa и Masterсard предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip. Cash back возможен в размере 5% от операции оплаты в категориях «салоны красоты», «спа-салоны», «стоматология», а также в категории «сюрприз» (она определяется ежемесячно).

«Стоит обратить внимание, что клиенту доступен либо cash back, либо бонусная программа. По карте платежной системы «Мир» доступна только программа cash back. Комиссия за снятие денежных средств будет зависеть от категории карты и снимаемой суммы», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.



Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, клиенты с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчики и др.