Портфель военной ипотеки Сбербанка в 2017-м вырос на 26% и достиг на 1 декабря текущего года 60 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«В этом году 11 тысяч семей военнослужащих смогли приобрести жилье с использованием военной ипотеки от Сбербанка — это в полтора раза больше, чем годом ранее. Объем предоставленных Сбербанком средств в 2017 году увеличился на 64% и составил 20,5 миллиарда рублей», — говорится в релизе.

Сбербанк предоставляет военную ипотеку для строящегося и готового жилья по ставке 9,5% годовых на срок до 20 лет, максимальная сумма кредита составляет 2,33 млн рублей.