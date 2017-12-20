Российские операторы связи уже начали поэтапный отказ от роуминга, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

«По сути, он (роуминг. — Прим. ред.) уже потихонечку отменяется. И как сказал глава антимонопольной службы (руководитель ФАС России Игорь Артемьев. — Прим. ред.), технические мероприятия будут завершаться (в 2018 году). Операторы уже это отменяют в своих тарифных планах», — сказал министр.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев пообещал, что после отмены роуминга, которой добивается служба, цены на связь в России не возрастут.