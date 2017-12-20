С 20 декабря владельцы предоплаченных карт Mastercard, эмитированных РНКО «Платежный Центр», в том числе в рамках программ лояльности «Кукуруза» и «Билайн», получили возможность использовать сервис бесконтактных платежей Android Pay. Об этом сообщили в ГК «ЦФТ», уточнив, что проект реализован при поддержке входящего в группу процессингового центра «КартСтандарт».

Сервис Android Pay доступен для смартфонов с операционной системой Android версии 4.4 (KitKat) и выше и модулем NFC. Android Pay поддерживается также и на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0. Пользователи смогут скачать приложение Android Pay из магазина приложений Google Play и привязать к нему свою банковскую карту.

Чтобы добавить карту, необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении. Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине.



В сообщении компании «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») уточняется, что также станет доступна оплата в интернет-магазинах через мобильный браузер Chrome.

