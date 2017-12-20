Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки, остался доволен меню в следственном изоляторе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник из окружения экс-чиновника, посетивший его в СИЗО.

«У него все хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша», — сказал собеседник агентства.

По его словам, осужденный экс-министр доволен и медициной в изоляторе. «Говорит, что медицина хорошая, планирует пойти к стоматологу», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по словам источника, у бывшего министра в изоляторе есть все необходимое. «У него все есть: и лекарства, и одежда», — сообщил он.

Улюкаев содержится в СИЗО «Матросская тишина» пока в карантине, а позднее будет переведен в камеру.