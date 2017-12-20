Свыше 1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2 трлн рублей будет выдано по итогам года, несмотря на экономические сложности, рынок жилья в РФ удерживает достаточно высокую планку, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В значительной степени это, конечно, результат развития рынка ипотечного кредитования. В этом году будет выдано более миллиона таких кредитов на сумму около двух триллионов рублей», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Несмотря на экономические сложности, отрасль удерживает достаточно высокую планку», — добавил президент.