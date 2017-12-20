Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть 28 млрд рублей, выделенных на санацию банка «Траст» в 2015 году, сообщили в пресс-службе «Открытие Холдинга».



«В 2015 году АО «Открытие Холдинг», будучи инвестором, осуществляющим процедуру санации НБ «Траст», получило от Агентства по страхованию вкладов 28 миллиардов рублей по договору займа на предупреждение банкротства банка. В тот же день между АО «Открытие Холдинг» и НБ «Траст» был подписан договор о предоставлении НБ «Траст» займа на туже сумму. Данные средства были размещены на депозите в НБ «Траст». Таким образом, заемные средства, полученные АО «Открытие Холдинг» от АСВ, были полностью использованы по своему целевому назначению. Эта сделка была прозрачной и абсолютно законной, так как проводилась под пристальным вниманием АСВ и ЦБ РФ», — говорится в релизе.

После утраты «Открытие Холдингом» статуса инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства «Траста» АСВ потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть всю сумму, выданную по договору займа.



«Открытие Холдинг» полностью согласилось с требованиями АСВ и отправило в НБ «Траст» письмо с просьбой перечислить заёмные денежные средства на расчетный счет Агентства по страхованию вкладов. Однако из-за несогласованных действий АСВ и Центробанка платеж так и не был проведен. Таким образом, эти деньги продолжают находиться на депозите в НБ «Траст». Холдинг предпринимает все меры для исполнения своих обязательств. Для АО «Открытие Холдинг» крайне важно, чтобы все процедуры, связанные с санацией банка «Открытие» и НБ «Траст», проходили максимально открыто и прозрачно, с безоговорочным соблюдением всех установленных законом процедур, особенно когда дело касается государственных денег», — заключили в пресс-службе.