Жюри шоу для отечественных высокотехнологичных стартапов «Идея на миллион» пополнилось новым участником: к команде присоединился актер, сценарист и писатель Иван Охлобыстин, сообщает Внешэкономбанк.

Напомним, что Иван Охлобыстин также является священником Русской православной церкви, при этом ранее сообщалось, что он временно отстранен от служения по собственному желанию.

В состав жюри входят председатель ВЭБа Сергей Горьков, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, бизнесмены из списка Forbes, руководители инвестиционных фондов и институтов развития, а также звезды шоу-бизнеса.

Глава МЭР Максим Орешкин вошел в жюри телешоу ВЭБа «Идея на миллион» на НТВ Министр экономического развития РФ Максим Орешкин вошел в состав жюри телешоу Внешэкономбанка о стартапах «Идея на миллион», которое выйдет в эфир 12 декабря на НТВ. Об этом сообщили в ВЭБе, напомнив, что по итогам шоу победители поделят призовой фонд в 60 млн рублей.

«Идея на миллион» — благородная программа. Всем, кто связан с наукой, надо помогать, не стремясь извлечь выгоду. Слава Богу, что у кого-то есть интерес к новым технологиям и что находится финансирование. Что скрывать, наука в нашем отечестве пребывает не в самом завидном состоянии в силу многих объективных причин. И я говорю это не в укор руководителям государства — все сразу не делается. Но то, что сейчас ребятам дается возможность реализовывать себя и воплощать свои творческие замыслы, — это прекрасно», – прокомментировал свое участие в шоу Охлобыстин.

Шоу «Идея на миллион», организованное по инициативе Внешэкономбанка, выходит в эфир НТВ с 12 декабря (со вторника по пятницу). На текущий момент известны четыре финалиста: HoverSurf, «Викиум», Cyber NeurointerSpace и производители протезов «Моторика». В последующих сериях в шорт-лист будут отобраны еще три участника. В финале шоу 22 декабря встретятся семь участников, которые будут претендовать на призовой фонд проекта в 60 млн рублей.

В первом раунде шоу ВЭБа «Идея на миллион» победили создатели инновационных протезов «Моторика» Победителем первой серии шоу стартапов «Идея на миллион», которое при поддержке Внешэкономбанка запущено на НТВ, стала команда «Моторика» — разработчики роботизированных протезов для детей.

Ведущий шоу «Идея на миллион» — автор программ «Еда живая и мертвая» и «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов.



Фонд «Росконгресс» предоставит финалистам возможность провести презентации своих стартапов для отечественных и зарубежных инвесторов на ключевых экономических форумах страны, включая выездные сессии Петербургского международного экономического форума в России и за рубежом. Договоренность об этом была достигнута в рамках соглашения, подписанного между ВЭБом и фондом «Росконгресс» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.