АЗС практически всех крупных нефтяных компаний и независимых продавцов топлива по всей России столкнулись с проблемами из-за сбоя в работе кассовых аппаратов. Больше всего пострадали независимые заправщики. Глава Российского топливного союза (РТС, объединяет владельцев независимых АЗС по всей России) Евгений Аркуша сообщил РБК, что от сбоя контрольно-кассового оборудования фирмы «Штрих-М» пострадали АЗС входящих в союз компаний по всей стране. «Мы пока не знаем, сколько станций пострадало, но очень много. Есть станции, которые остановлены полностью, есть те, на которых не работает только часть касс. Это заправки по всей стране», — сказал он. По его словам, сейчас важно привести в порядок программное обеспечение и процесс продажи топлива.

ФНС разрешила пострадавшим работать без использования кассовых аппаратов, но на независимых АЗС это невозможно, утверждает Аркуша. «У нас замкнутая система, не позволяющая отпускать топливо, не пробивая чек через кассу: так устроена система управления заправкой», — отметил он. Пострадавшие АЗС пытаются заменить или «перепрошить» программное обеспечение касс, чтобы заправки заработали снова. Но, по его словам, поменять производителя кассового оборудования, чтобы в дальнейшем исключить такие сбои, очень трудно: в России его производят всего две фирмы.

Торговые сети и заправки столкнулись со сбоем в работе касс Московская сеть магазинов у дома «Магнолия» временно приостановила работу из-за сбоя касс, следует из сообщений, размещенных на дверях нескольких магазинов сети. Информацию о приостановке работы подтвердил «Ведомостям» сооснователь сети Василий Тарадин. Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет, уточнил он.

Как сообщали СМИ, АЗС «Газпром нефти» в ночь на среду столкнулись с технологическим сбоем, компания обещала решить проблему в ближайшее время. Как объяснил РБК представитель компании, произошло отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов, которые необходимы для отчета перед налоговой службой. По его словам, работа АЗС «Газпром нефти» частично восстановлена, но на некоторых станциях работы продолжаются. Однако он не смог оценить масштаб ущерба и количество пострадавших АЗС. Источник в «Газпром нефти» сообщил, что сбой затронул меньше сотни АЗС.

Проблемы со сбоем кассового оборудования коснулись и «ЛУКОЙЛа», сказал РБК источник в компании. Но это произошло не по всей стране, а только в некоторых регионах: счет идет на десятки, а не сотни АЗС. Официальный представитель компании пообещал предоставить комментарий позже.

Представитель «Роснефти» сообщил РБК, что в результате технического сбоя контрольно-кассовой техники производства «Штрих-М» произошло нарушение работы касс на части АЗС компании в дочерних обществах «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт». В результате были приостановлены продажи нефтепродуктов и сопутствующих товаров. «После проведенных мероприятий по возобновлению работы сети АЗС значительная часть из пострадавших заправок восстановила продажи топлива. Завершить восстановление работы остальных АЗС планируется до конца дня», — добавил он.

Представитель «Сургутнефтегаза» адресовал вопрос РБК в сбытовые сети компании. Пресс-служба одной из них «Киришиавтосервис» пока не ответила на запрос РБК.