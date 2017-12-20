Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли многофункционального Android-троянца. Зловред, получивший название Loapi, не похож на все прочие вредоносные программы для платформы Android. В силу своей модульной структуры он содержит чрезвычайно широкий набор функций и способен выполнять практически неограниченный набор вредоносных действий на зараженном устройстве: от подписки жертвы на платные сервисы до майнинга криптовалюты, говорится в сообщении компании.



«С помощью Loapi киберпреступники могут подписать жертву на платные услуги, отправлять от ее имени сообщения, использовать смартфон для генерации трафика и майнинга криптовалюты. Для полноты картины не хватает лишь возможности шпионить за пользователем, но благодаря модульной архитектуре троянца этот «недостаток» достаточно легко исправить», — прокомментировал особенности нового мобильного троянца антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Никита Бучка.



Ранее подобные многозадачные Android-троянцы антивирусным экспертам не встречались. На данный момент «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 45 тыс. попыток заражения зловредом.



Loapi распространяется с помощью рекламных кампаний, в которых пользователи перенаправляются на сайты злоумышленников, где и скачивают зловред. «Эксперты насчитали более 20 подобных ресурсов — их доменные имена в большинстве своем отсылают к некоторым антивирусным решениям и одному очень известному порносайту», — уточняют в компании.

Сам же троянец маскируется под мобильные защитные решения и приложения для взрослых. После установки Loapi запрашивает права администратора, причем делает это крайне настойчиво и не оставляет пользователю иного выбора, кроме как согласиться, и затем приступает к «работе».

Loapi также обладает функцией самозащиты, указывают эксперты. К примеру, троянец активно сопротивляется отзыву прав администратора: в случае попытки пользователя отобрать у него эти права зловред блокирует экран устройства и закрывает окно с настройками. Кроме того, Loapi получает с командного сервера список опасных для себя приложений, например защитных решений, и в случае обнаружения их на смартфоне жертвы выдает предупреждение о наличии якобы вредоносного ПО с предложением удалить его.

«Любопытно, что предупреждение «зациклено»: если пользователь откажется от удаления приложения, троянец будет показывать оповещение снова и снова — до тех пор, пока не будет сделан «правильный» выбор», — предупреждают эксперты.



В процессе исследования зловреда эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили еще одну опасную возможность Loapi. Модуль генерации трафика и майнер настолько сильно «нагрузили» тестовый смартфон, что аккумулятор устройства деформировался и увеличился в размерах буквально через два дня работы троянца.