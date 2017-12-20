Ретейлеры недополучили 2,5 млрд рублей прибыли из-за сбоя в работе онлайн-касс, сообщил Банки.ру президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

«По нашим подсчетам, от сбоя пострадало порядка 9% рынка; оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, 2,5 миллиарда — недополученная прибыль ретейлеров в этот день», — сказал он.

Ранее стало известно, что торговые сети и заправки столкнулись со сбоем в работе касс. Производитель кассовых аппаратов ГК «Штрих-М» извинилась за сбой, сообщив, что его устранением занимаются 2,5 тыс. центров технического обслуживания компании и 20 тыс. сервисных инженеров по всей стране. При этом в Федеральной налоговой службе разъяснили, что в сложившейся ситуации торговые предприятия вправе продолжать работу без применения контрольно-кассовой техники до устранения сбоя.



«Сегодня мы наблюдаем первый прецедент на рынке, когда ФНС фактически разрешает работать без касс. Это очень здорово, что ФНС так быстро реагирует на происходящие изменения. Нам очень приятно, что ведомство слышит налогоплательщиков и в течение нескольких часов выпускает разрешение работать без касс. Однако мы понимаем, что, например, компания DNS, которая находится во Владивостоке, потеряла несколько миллионов рублей, потому что рабочий день там начинается гораздо раньше и разрешение дойдет до них только к концу дня. Мне очень жаль компании, находящиеся к востоку от Урала, которые из-за сбоя понесли большие убытки», — отметил Федоров.

По его словам, рынку необходим страховой продукт, благодаря которому ретейлеры смогут застраховать будущие убытки от подобного сбоя в работе онлайн-касс.

«Вполне возможно, мы увидим некоторый отток клиентов от компании «Штрих-М» в пользу других операторов фискальных данных, которые в этот день работали хорошо», — считает президент АКИТ.