К 2020 году экономика РФ потеряет 6 трлн рублей из-за моратория на пенсионные накопления. Если же пенсионная отрасль не будет реформирована до 2027 года, когда на пенсию смогут рассчитывать (в соответствии с текущими параметрами) мужчины 1967 года рождения, система не получит в три раза больше — 19 трлн. Такие расчеты приводит аналитическая служба Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Доходность основана на показателе расширенного портфеля Внешэкономбанка за 2014—2016 годы, а также на возможной доходности в последующие годы в размере 7%. Свой прогноз АНПФ называет консервативным, так как при его составлении не учитывалось изменение демографии — вступление в систему новых молодых работников, достигших трудоспособного возраста, а также смертность и другие причины сокращения уплаты взносов.

Расчеты производились без учета реформирования накопительной системы. «Но если этого не произойдет, а индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) не будет введен либо его появление будет не столь успешным, экономика потеряет достаточно большой объем длинных денег, а пенсия россиян по-прежнему будет зависеть от возможностей госбюджета», — резюмирует руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис.

Сейчас пенсионные накопления в управлении негосударственных пенсионных фондов составляют 2,4 трлн рублей, под управлением ВЭБа в расширенном портфеле — 1,8 трлн. «Вероятные непоступления средств в систему кажутся огромными, но стоит учесть, что каждый год фонд оплаты труда растет, поэтому это вполне сопоставимая цифра для такого горизонта», — подчеркивает Биезбардис.



АНПФ напоминает, что впервые решение о введении моратория на передачу пенсионных накоплений россиян в НПФ было принято в 2013 году: правительство решило изъять деньги за 2014-й. Тогда мораторий был назван разовой мерой, однако в декабре Госдума приняла проект бюджета, в котором заложен очередной мораторий до 2020 года.

