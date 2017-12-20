Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Зенит» на уровне «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«Ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали систематическое предоставление финансовой поддержки со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть» и высокая вероятность дальнейшей поддержки банка со стороны акционеров в среднесрочной перспективе в случае возникновения необходимости. Кроме того, агентство отмечает хорошие конкурентные позиции банка на банковском рынке и широкую географию его деятельности. Положительно на рейтинг повлияли невысокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 ноября 2017 крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 25%), приемлемая сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (231% за III квартал 2017 года)», — говорится в релизе.
По мнению RAEX, основное негативное влияние на рейтинг банка оказала убыточность его деятельности (по РСБУ ROE по прибыли после налогообложения за период с 1 октября 2016 по 1 октября 2017-го составила минус 5%; ROA — минус 1%) в сочетании с низким уровнем чистой процентной маржи (за период с 1 октября 2016 по 1 октября 2017-го чистая процентная маржа составила 2,3%).
ПАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Бизнес ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Кроме того, банк занимает сильные позиции на фондовом и валютном рынках.
В настоящее время ПАО «Татнефть» принадлежит 71,12% акций банка. В число владельцев входят также член совета директоров Мария Соколова (9,16%), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и Юрий Лисин (родственники, совместно контролируют 5,75% акций банка), Татьяна Шишкина (4,76%), Аркадий Соколов (2,99%), председатель правления, член совета директоров Кирилл Шпигун и Станислав Пащенко (по 2,22%), а также «Зенит Инвестмент Сервисез Инк.» (0,78%), председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Наиль Маганов (0,04%) и Алексей Соколов (0,03%). Миноритариям принадлежит 0,88% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 235,49 млрд рублей (39-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 42,17 млрд, кредитный портфель — 148,13 млрд, обязательства перед населением — 72,86 млрд.