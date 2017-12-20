Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Зенит» на уровне «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали систематическое предоставление финансовой поддержки со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть» и высокая вероятность дальнейшей поддержки банка со стороны акционеров в среднесрочной перспективе в случае возникновения необходимости. Кроме того, агентство отмечает хорошие конкурентные позиции банка на банковском рынке и широкую географию его деятельности. Положительно на рейтинг повлияли невысокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 ноября 2017 крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 25%), приемлемая сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (231% за III квартал 2017 года)», — говорится в релизе.



По мнению RAEX, основное негативное влияние на рейтинг банка оказала убыточность его деятельности (по РСБУ ROE по прибыли после налогообложения за период с 1 октября 2016 по 1 октября 2017-го составила минус 5%; ROA — минус 1%) в сочетании с низким уровнем чистой процентной маржи (за период с 1 октября 2016 по 1 октября 2017-го чистая процентная маржа составила 2,3%).