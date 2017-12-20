Европейская комиссия рекомендовала установить переходный период для Великобритании до 31 декабря 2020 года после официального отделения страны от ЕС в марте 2019-го. Это указано в рекомендациях ЕК ко второму этапу переговоров с Лондоном.

Ранее Великобритания говорила о своем желании договориться с ЕС о двухлетнем переходном периоде после Brexit. В официальном документе саммита ЕС, на котором главы государств одобрили переход ко второму этапу переговоров, говорилось, что Союз примет во внимание пожелание Великобритании о двухгодичном периоде, но этот вопрос будет обсуждаться.

ЕК отмечает в своих рекомендациях, что переходный период должен быть четко определен и точно ограничен по времени. Рекомендации будут направлены Совету ЕС, который должен их принять в январе 2018 года.



Новые поправки к руководящим принципам переговоров по Brexit лягут в основу второго раунда переговоров, который должен начаться в следующем месяце. Срок истечения переходного периода, обозначенный ЕК, совпадает с окончанием семилетнего бюджетного периода ЕС (Multiannual Financial Framework на 2014—2020 годы). Именно до этого момента Великобритания должна вносить свою часть в бюджет Евросоюза, несмотря на отделение от него.