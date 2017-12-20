Минфин рассчитывает, что дивиденды Сбербанка по итогам 2017 года составят около 150 млрд рублей, такая сумма заложена в бюджет РФ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас в бюджете (заложено. — Прим. ред.) 150 миллиардов рублей. Понятно, что по дивидендам договорились со Сбербанком и ЦБ о том, что будем смотреть с учетом устойчивости, достаточности капитала. Поэтому посмотрим, какая будет прибыль. Может быть (дивиденды будут. — Прим. ред.), около этой цифры, может быть, чуть меньше», — сказал министр.

Он отметил, что в этом случае дивиденды могут быть ниже 50% от чистой прибыли банка, но номинально будут приближаться к планируемому значению.

Прежняя дивидендная политика Сбербанка предполагала выплаты на уровне 20% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 млрд рублей, или 25% прибыли. При этом ранее Сбербанк одобрил увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО с 2020 года.

​Bloomberg: Сбербанк одобрил дивиденды в 50% от прибыли с 2020 года

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил план увеличения дивидендных выплат до 50% от прибыли начиная с 2020 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.