Минфин рассчитывает, что дивиденды Сбербанка по итогам 2017 года составят около 150 млрд рублей, такая сумма заложена в бюджет РФ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас в бюджете (заложено. — Прим. ред.) 150 миллиардов рублей. Понятно, что по дивидендам договорились со Сбербанком и ЦБ о том, что будем смотреть с учетом устойчивости, достаточности капитала. Поэтому посмотрим, какая будет прибыль. Может быть (дивиденды будут. — Прим. ред.), около этой цифры, может быть, чуть меньше», — сказал министр.

Он отметил, что в этом случае дивиденды могут быть ниже 50% от чистой прибыли банка, но номинально будут приближаться к планируемому значению.

Прежняя дивидендная политика Сбербанка предполагала выплаты на уровне 20% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 млрд рублей, или 25% прибыли. При этом ранее Сбербанк одобрил увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО с 2020 года.

​Bloomberg: Сбербанк одобрил дивиденды в 50% от прибыли с 2020 года Наблюдательный совет Сбербанка одобрил план увеличения дивидендных выплат до 50% от прибыли начиная с 2020 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.

