Минфин рассчитывает, что дивиденды Сбербанка по итогам 2017 года составят около 150 млрд рублей, такая сумма заложена в бюджет РФ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
«У нас в бюджете (заложено. — Прим. ред.) 150 миллиардов рублей. Понятно, что по дивидендам договорились со Сбербанком и ЦБ о том, что будем смотреть с учетом устойчивости, достаточности капитала. Поэтому посмотрим, какая будет прибыль. Может быть (дивиденды будут. — Прим. ред.), около этой цифры, может быть, чуть меньше», — сказал министр.
Он отметил, что в этом случае дивиденды могут быть ниже 50% от чистой прибыли банка, но номинально будут приближаться к планируемому значению.
Прежняя дивидендная политика Сбербанка предполагала выплаты на уровне 20% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 млрд рублей, или 25% прибыли. При этом ранее Сбербанк одобрил увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО с 2020 года.
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил план увеличения дивидендных выплат до 50% от прибыли начиная с 2020 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.