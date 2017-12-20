Банк «Агросоюз» снизил ставки по вкладу «Доходная зима» на 0,2 п. п.

Денежные средства принимаются на сумму от 100 тыс. рублей сроком на 367 дней. С первого по 180-й день процентная ставка составляет 8,2%, со 181-го по 367-й день — 8,5% годовых. Доходность вложения за полный срок составит 8,35%. Пополнение возможно не позднее 90 дней до окончания срока вклада.

Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются. При досрочном расторжении договора проценты сохраняются за каждые полные три месяца.