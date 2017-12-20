Банк «Агросоюз» снизил ставки по вкладу «Доходная зима» на 0,2 п. п.
Денежные средства принимаются на сумму от 100 тыс. рублей сроком на 367 дней. С первого по 180-й день процентная ставка составляет 8,2%, со 181-го по 367-й день — 8,5% годовых. Доходность вложения за полный срок составит 8,35%. Пополнение возможно не позднее 90 дней до окончания срока вклада.
Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются. При досрочном расторжении договора проценты сохраняются за каждые полные три месяца.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 12,22 млрд рублей (201-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,23 млрд, кредитный портфель — 6,56 млрд, обязательства перед населением — 8,17 млрд.